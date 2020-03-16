Sen de mi be Esra! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz!
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u olarak tanıdığımız Esra Bilgiç şimdilerde Ramo adlı dizide rol alıyor. 27 yaşındaki güzel yıldız Sibel karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı merak edip araştırılıyor. "Esra Bilgiç nereli, evli mi?" sorusunun yanıtını merak edenler oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandıran Bilgiç, Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşıyor. Dizide mafya babasının kızını oynayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Haberimiz içerisinden "Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliğiyle adını söz ettirdi, nitekim ettirmeye de devam ediyor. Şimdilerde Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alıyor Esra Bilgiç. Sibel karakterine hayat veren Bilgiç 27 yaşında olmasın rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. Geçtiğimiz aylardada ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitirdi ve kendini kariyerine adadı. Güzelliği dillere destan olan Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Esra Bilgiç'te estetik var mı yok mu? İşte o fotoğraf ve Esra Bilgiç'in o açıklaması.