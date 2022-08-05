Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci'nin son sağlık durumu
Bir süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Hilal Cebeci geçtiğimiz günlerde değiştirdiği imajı ile sosyal medyanın gündemine gelmişti.. 2000'li yıllara seslendirdiği şarkılarla damgasını vuran Billur Kalkavan, 2013'te evlendikten sonra ortalardan kaybolmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandığını sosyal medyadan duyurdu. İşte detaylar...
2000'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan, 2013'te dünyaevine girdikten sonra magazin basınından uzak bir yaşam süren Hilal Cebeci (46), meme kanserine yakalandığını, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu açıkladı.
1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve meslektaşı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalarda yer eden, bir dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu.
Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum paylaşmayacaktım fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam 'Müziğe geri döneyim' derken çıktı ama olsun. Ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.