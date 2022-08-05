Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci’nin son sağlık durumu

Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum paylaşmayacaktım fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam 'Müziğe geri döneyim' derken çıktı ama olsun. Ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.