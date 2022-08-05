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Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci'nin son sağlık durumu

Bir süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Hilal Cebeci geçtiğimiz günlerde değiştirdiği imajı ile sosyal medyanın gündemine gelmişti.. 2000'li yıllara seslendirdiği şarkılarla damgasını vuran Billur Kalkavan, 2013'te evlendikten sonra ortalardan kaybolmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Hilal Cebeci, meme kanserine yakalandığını sosyal medyadan duyurdu. İşte detaylar...

05.08.2022 15:07 - Son Güncelleme: 05.08.2022 15:07
Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci’nin son sağlık durumu

2000'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan, 2013'te dünyaevine girdikten sonra magazin basınından uzak bir yaşam süren Hilal Cebeci (46), meme kanserine yakalandığını, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu açıkladı.

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Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci’nin son sağlık durumu

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve meslektaşı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalarda yer eden, bir dönem sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hilal Cebeci'ye meme kanseri teşhisi konuldu.

Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci’nin son sağlık durumu

"AMELİYAT OLACAĞIM"

Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşımda bulunan 46 yaşındaki şarkıcı, erken teşhise vurgu yaparken, şu ifadeleri kullandı:

Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci’nin son sağlık durumu

Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum. Çok başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum paylaşmayacaktım fakat doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın. Hepinizi çok seviyorum. Her şey süper. Tam 'Müziğe geri döneyim' derken çıktı ama olsun. Ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.

Hilal Cebeci acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Önce paylaştı sonra eşi kızdı sildi! Kansere yakalanan Hilal Cebeci’nin son sağlık durumu

"EŞİM ÇOK KIZDI"

Söz konusu videoyu silip, sosyal medyada yeni bir video yayınlayan ünlü isim, "Eşim çok kızdı, paylaşımımı kaldırdım. Ben çok iyiyim.

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