Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Merve Dizdar , Halit Ergenç , Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya 'nın hayatı merak edildi.

Şahinkaya'nın yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şahinkaya için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapılırken partneri Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti.