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Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Merve Dizdar, Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şahinkaya'nın yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şahinkaya için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapılırken partneri Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:58
Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Merve Dizdar, Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya'nın hayatı merak edildi.

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Nilperi Şahinkaya kaç yaşında?" sorunun yanıtını aradı.

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Şahinkaya'nın yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şahinkaya için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapılırken partneri Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti.

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

İşte Nilperi Şahinkaya başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Nilperi Şahinkaya

23 Şubat 1988 (37 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Halit Ergenç

30 Nisan 1970 (54 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Aslıhan Gürbüz

16 Şubat 1983 (42 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Merve Dizdar

25 Haziran 1986 (38 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Sinem Ünsal

21 Haziran 1993 (31 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Ozan Akbaba

9 Haziran 1982 (42 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Bergüzar Korel

27 Ağustos 1982 (42 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Ezgi Mola

29 Mart 1983 (41 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Mehmet Günsür

8 Mayıs 1975 (49 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Atakan Özkaya

1998 (27 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Dilin Döğer

22 Şubat 1995 (30 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Sahra Şaş

Kasım 1994 (30 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

İsmail Hacıoğlu

30 Kasım 1985 (39 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Sedef Avcı

22 Ocak 1982 (43 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Cansu Dere

14 Ekim 1980 (44 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Kenan İmirzlaıoğlu

18 Haziran 1974 (50 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Sinem Kobal

14 Ağustos 1987 (37 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Fahriye Evcen

4 Haziran 1986 (38 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Burak Özçivit

24 Aralık 1984 (40 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Neslihan Atagül

20 Ağustos 1992 (32 yaşında)

Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Kıvanç Tatlıtuğ

27 Ekim 1983 (41 yaşında)