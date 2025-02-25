Kral Kaybederse’nin Özlem’i Nilperi Şahinkaya bakın kaç yaşındaymış! Halit Ergenç ile arasındaki fark...

Merve Dizdar, Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse dizisinde Özlem karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya'nın hayatı merak edildi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Nilperi Şahinkaya kaç yaşında?" sorunun yanıtını aradı.
Şahinkaya'nın yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şahinkaya için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapılırken partneri Halit Ergenç ile arasındaki fark dikkat çekti.
İşte Nilperi Şahinkaya başta olmak üzere ünlülerin yaşları...
23 Şubat 1988 (37 yaşında)
30 Nisan 1970 (54 yaşında)
16 Şubat 1983 (42 yaşında)
25 Haziran 1986 (38 yaşında)
Sinem Ünsal
21 Haziran 1993 (31 yaşında)
Ozan Akbaba
9 Haziran 1982 (42 yaşında)