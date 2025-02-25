Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları büyük yankı uyandırdı. Hacı Sabancı'ya 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla anne F.D. tarafından dava açıldı.
Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.
Odatv'de yer alan habere göre; DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması 25 Şubat'ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.
DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ
Hacı Sabancı'nın avukatı ise bakanlığa bağlı Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA sonucunun ardından Sabancı ailesinden paylaşımlar peş peşe gelmişti.
Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.
Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı