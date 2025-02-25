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Hacı Sabancı'nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'ya 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddia edilerek F.D tarafından babalık davası açıldı. Söz konusu iddia yapılan DNA testleri sonucu doğrulandı. Adli Tıp Kurumu raporuyla küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıkarken babalık davasının son duruşması bugün görüldü. Anne F.D. tarafından açılan babalık davasında karar çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:27
Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları büyük yankı uyandırdı. Hacı Sabancı'ya 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu iddiasıyla anne F.D. tarafından dava açıldı.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Odatv'de yer alan habere göre; DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması 25 Şubat'ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Hacı Sabancı'nın avukatı ise bakanlığa bağlı Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

MAHKEME KARARINI VERDİ

Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi. İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

NE OLMUŞTU?

Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA sonucunun ardından Sabancı ailesinden paylaşımlar peş peşe gelmişti.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.

Hacı Sabancı’nın babalık davası resmen sonuçlandı! 4 yaşındaki Uzay yasal mirasçı oldu

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı