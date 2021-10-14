Dilan Çiçek Deniz sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz verdi! Banyo paylaşımını gören bir daha baktı sosyal medya yıkıldı
Dilan Çiçek Deniz sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz verdi! Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, banyoda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Sadece göğüslerini kapatan beyaz üstüyle objektif karşısına geçen Deniz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...
14.10.2021 00:14
- Son Güncelleme: 14.10.2021 00:49
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.