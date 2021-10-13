EDHO'nun güzeller güzeli Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu, spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça zor hareketler yapan ünlü oyuncunun fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ceren Benderlioğlu'nu sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...
13.10.2021 22:50
- Son Güncelleme: 13.10.2021 23:24
Ceren Benderlioğlu, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük beğeni topladı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.