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Haberler Magazin EDHO'nun güzeller güzeli Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

EDHO'nun güzeller güzeli Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu, spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça zor hareketler yapan ünlü oyuncunun fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ceren Benderlioğlu'nu sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...

13.10.2021 22:50 - Son Güncelleme: 13.10.2021 23:24
EDHO’nun güzeller güzeli Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

Ceren Benderlioğlu, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük beğeni topladı.

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EDHO’nun güzeller güzeli Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.

EDHO’nun güzeller güzeli Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

EDHO’nun güzeller güzeli Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

Oldukça zor hareketler yapan ünlü oyuncunun fit hali ise dikkatlerden kaçmadı.

EDHO’nun güzeller güzeli Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu spor salonunda şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı fit hali dikkat çekti

Formda vücuduyla takipçilerinden tam not alan Benderlioğlu'nun boyu da merak konusu oldu.

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