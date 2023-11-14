Körpecik anne Esra Erol güzelliğiyle büyüledi: Ne kadar acemi ne kadar telaşlı! Ali Özbir’in biricik eşi o fotoğrafı ilk kez yayınladı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beğeni topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, 2012 yılından bir kareyi Instagram'da yayınlayarak nostalji rüzgarı estirdi. İlk göz ağrısı İdris Ali ile fotoğrafını yayınlayan Erol'un hem güzelliği hem de paylaşıma düştüğü not çok konuşuldu. İşte körpecik anne Esra Erol...