Körpecik anne Esra Erol güzelliğiyle büyüledi: Ne kadar acemi ne kadar telaşlı! Ali Özbir’in biricik eşi o fotoğrafı ilk kez yayınladı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla beğeni topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, 2012 yılından bir kareyi Instagram'da yayınlayarak nostalji rüzgarı estirdi. İlk göz ağrısı İdris Ali ile fotoğrafını yayınlayan Erol'un hem güzelliği hem de paylaşıma düştüğü not çok konuşuldu. İşte körpecik anne Esra Erol...
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, başarılı kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Özel hayatıyla da takdir toplayan ünlü sunucu, 2010 yılında Ali Özbir ile evlendi ve iki evlat sahibi oldu.
İdris Ali ile Ömer Erol adlarında iki oğlu olan ünlü isim, sosyal medya hesabında anneliğinin ilk yıllarına ait bir kare yayınladı.