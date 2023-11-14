Ateşe düşen düşene! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir iddialarının ardından Cem Yılmaz'dan atak! Mela Bedel'i anında takipledi

Şu sıralar kendi dışında olaylarla gündeme gelen Sarıkaya durdu duru asıl bombayı patlattı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mert Demir'in şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmişti Sarıkaya'nın ama sonrasında bu ismin Mela Bedel olduğu söylentisi kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Sosyal medya kazanı fokur fokur kaynıyor. Bu kez Cem Yılmaz hamlesi kısa sürede çok konuşuldu.