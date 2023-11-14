Deniz Uğur ile eşi Erdinç Gülener'le adeta ölümden döndü: Resmen canımıza kast ediliyor! Reha Muhtar’la mahkemelik olmuştu...

İkiz çocuklarının babası Reha Muhtar ile velayet davası nedeniyle mahkemelik olan Deniz Uğur, kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'le korkunç bir olay yaşadı. Ölümden dönen ünlü çift, "Resmen canımıza kast ediliyor" ifadelerini kullanıp başlarına gelen olayı sosyal medyada paylaştı. İşte detaylar...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Deniz Uğur, ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar ile arasındaki velayet davasıyla uzunca bir süre adından söz ettirdi.
2021 yılında meslektaşı Erdinç Gülener'le evlenen Uğur, bu kez korkunç bir olayla gündeme geldi.
Ünlü çiftin, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşım yürekleri ağza getirdi.