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Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? 'Panik yok tedbir var!' Sanat ve sosyete dünyasından koronavirüs önlemleri

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla vatandaşlar önlemler almaya başladı. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden ölümcül salgın koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Demet Akalın'dan Filiz Akın'a, Zeynep Yılmaz'dan Neslişah Alkoçlar Düzyatan'a, Eda Taşpınar'dan Arzu Sabancı'ya sanat ve sosyete dünyası koronavirüse karşı önlemlerini aldı. Hepsinin ortak görüşü: Panik yok, tedbir var. İşte ünlü isimlerin birbirinden ilginç koronavirüs önlemleri...

13.03.2020 10:32 - Son Güncelleme: 13.03.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





