Haberler
Galeri
Magazin
Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? 'Panik yok tedbir var!' Sanat ve sosyete dünyasından koronavirüs önlemleri
Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? 'Panik yok tedbir var!' Sanat ve sosyete dünyasından koronavirüs önlemleri
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla vatandaşlar önlemler almaya başladı. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden ölümcül salgın koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Demet Akalın'dan Filiz Akın'a, Zeynep Yılmaz'dan Neslişah Alkoçlar Düzyatan'a, Eda Taşpınar'dan Arzu Sabancı'ya sanat ve sosyete dünyası koronavirüse karşı önlemlerini aldı. Hepsinin ortak görüşü: Panik yok, tedbir var. İşte ünlü isimlerin birbirinden ilginç koronavirüs önlemleri...
13.03.2020 10:32
- Son Güncelleme: 13.03.2020 10:58
NESLİŞAH DÜZYATAN
Koronavirüs peyda olduğundan bu yana ellerimi daha sık ve uzun süreyle yıkıyorum. Kesinlikle kalabalık yerlere girmiyorum. Bağışıklık sistemimi kuvvetlendirmek için C vitamini takviyesi alıyorum ve antiseptiğimi yanımdan eksik etmiyorum.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ZEYNEP YILMAZ
Evde ve ofiste her odaya, her banyoya el dezenfektanı koydum. Öpüşmemeye ve el sıkışmamaya özen gösteriyorum.
ÖZGE ULUSOY
"Etrafımda şapır şupur öpüşenleri ya uyarıyorum ya kötü bakışlar atıyorum. Yetkililer, hükümetimiz herkes uyarıyor. Neyi anlamıyoruz acaba? Temastan kaçınmak ayıp değil, bilinçlilik. Cahillik yapmayalım."
EDA TAŞPINAR
Vitamin, protein, antioksidan ve mineral bakımından zengin ürünlerle besleniyorum. Her gün yeşil sebze suyu ile beraber zencefil ve zerdeçal shot içiyorum. El dezenfektanı kullanıyorum ve bol spor yapıyorum.
ELİF DÜRÜST
Tüm seyahatlerimi iptal ettim. Ellerimi çok sık ve uzun yıkıyorum; kesinlikle kimseyle öpüşmüyorum. Kalabalık yerlere gitmemeye çok dikkat ediyorum. Sık sık yanımda taşıdığım pürel'i kullanıyorum.