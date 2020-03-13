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Koronavirüs (Covid-19) ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Öte yandan Kanada Başbakanının eşininde koronavirüse yakalandığı açıklandığı. Real Madrid ve Juventus yakımları karantinaya alındı. İşte koronavirüsten etkilenen ünlüler.

13.03.2020 10:43 - Son Güncelleme: 13.03.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





