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Koronavirüs (Covid-19) ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Öte yandan Kanada Başbakanının eşininde koronavirüse yakalandığı açıklandığı. Real Madrid ve Juventus yakımları karantinaya alındı. İşte koronavirüsten etkilenen ünlüler.

13.03.2020 10:43 - Son Güncelleme: 13.03.2020 10:58
Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. 31 Aralık 2020'de Çin'de açıklanan ilk vakanın üzerinden henüz 73 geçmesine rağmen 100'den fazla ülkede görülen hastalık binlerce can aldı, yüz binlerce insanı etkiledi.

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Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Dünya genelinde hızla yayılan salgından birçok ünlü isim de etkilendi. Spor dünyasından siyasete, ünlü film yıldızlarından magazin dünyasının ünlü simalarına varana kadar birçok ünlü de koronavirüse yakalandı.

İŞTE KORONAVİRÜSTEN ETKİLENEN ÜNLÜLER...

Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak" ifadesine yer verildi.

Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de vurdu, Kanada liderinin eşi de yakalandı! İşte koronavirüse yakalanan ünlüler

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

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