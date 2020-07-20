Ebru Şahin'in bikinili paylaşımına ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan! Gladyatör Ebru bikinisiyle sosyal medyayı salladı!
Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, Alaçatı tatiline devam ediyor. Sürpriz ikili, önceki gün denizden çıkarken görüntülenmiş, aralarında bir gerginlik mi var? sorusu akıllarda yer etmişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaştı. Gladyatör tarzı ile sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi.
Ebru Şahin bikinili fotoğraf paylaştı, sevgilisi Cedi Osman'ın gözlerinden kalp çıktı. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman aşkıyla gündemden düşmüyor. Önceki gün denizden çıkarken görüntülenen çiçeği burnunda çiftten Şahin'in, sevgilisini beklemeden denizi terk etmesi akıllara, 'İlişkide sorun mu var?' sorusunu getirmişti.
Son günlerin çok konuşulan çifti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Alaçatı tatili devam ediyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak bikinili fotoğraf paylaşan Ebru Şahin, gladyatör tarzı ile dikkat çekti. Düzgün fiziği ile adından söz ettiren güzel oyuncuya ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi.