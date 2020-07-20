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Ebru Şahin'in bikinili paylaşımına ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan! Gladyatör Ebru bikinisiyle sosyal medyayı salladı!

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, Alaçatı tatiline devam ediyor. Sürpriz ikili, önceki gün denizden çıkarken görüntülenmiş, aralarında bir gerginlik mi var? sorusu akıllarda yer etmişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 26 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin, Instagram'dan bikinili fotoğrafını paylaştı. Gladyatör tarzı ile sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi.

20.07.2020 12:48 - Son Güncelleme: 20.07.2020 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





