Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam (şarkıcı) Emrah beni...
Survivor 2020 elenen yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, corona virüs salgını nedeniyle Bursa'daki evinden çıkmıyor. Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşma sırasında babası şarkıcı Emrah hakkında itirafta bulundu. Survivor adasında sahilde tek başına yürürken kurduğu hayallerden bahseden Tayfun Erdoğan, annesi Ebru Çolak ve dedesinden de bahsetti. İşte Survivor 2020'den elenen Emrah2ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın itirafı ve canından çok sevdiği annesi Ebru Çolak...
27.03.2020 15:17
- Son Güncelleme: 27.03.2020 15:18
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