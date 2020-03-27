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Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam (şarkıcı) Emrah beni...

Survivor 2020 elenen yarışmacılar arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun, corona virüs salgını nedeniyle Bursa'daki evinden çıkmıyor. Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşma sırasında babası şarkıcı Emrah hakkında itirafta bulundu. Survivor adasında sahilde tek başına yürürken kurduğu hayallerden bahseden Tayfun Erdoğan, annesi Ebru Çolak ve dedesinden de bahsetti. İşte Survivor 2020'den elenen Emrah2ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın itirafı ve canından çok sevdiği annesi Ebru Çolak...

27.03.2020 15:17 - Son Güncelleme: 27.03.2020 15:18
Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam şarkıcı Emrah beni...

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, geçen hafta Survivor 2020'ye veda eden isim oldu. 'Survivor 2020'den elendikten sonra sessizliğini koruyan ve corona virüs salgını nedeniyle Bursa'daki evinden çıkmayan Tayfun Erdoğan, görüntülü konuşma yoluyla Acunn.com'un sorularını cevapladı.

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Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam şarkıcı Emrah beni...

"BABAM BENİ ARAMADI"
Tayfun'un, Survivor adasında babası Emrah hakkındaki sözleri, izleyicileri çok duygulandırmıştı. Babası sorulan Tayfun, "Yarışmadan sonra beni aramadı, aramayacağını biliyordum zaten" dedi.

Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam şarkıcı Emrah beni...

"Aslında adada aklıma gelmezdi ama orası çok farklı bir yer. Bir yanda açlık, bir yanda özlem derken düşünmeyeceğiniz insanlar bile aklınıza geliyor."

Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam şarkıcı Emrah beni...

"Adada varlığını hissettiğim iki insan vardı sadece; annem ve dedem. Takım arkadaşlarım, babamı merak edip sorduğu için ben de anlatıyordum. Yarışma boyunca varlığını hissetmedim."

Survivor Tayfun Erdoğan, Acun Ilıcalı ekibi ile görüntülü konuşurken itiraf etti: Babam şarkıcı Emrah beni...

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi merak konusu oldu.

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