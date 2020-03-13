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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ü hiç böyle görmediniz! İlay Erkök'ün güzelliğine güveni tam...

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai Türkiye'ye yeni yıldızlar kazandırdı... Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan ile Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin çıkmaza giren aşk hikayesi etrafında şekillenen Hercai, her cuma akşamı yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yıldızı bu dizi ile parladı. Tabi sadece onların değil. Yükselişe geçen isimlerden biri de İlay Erkök. Malumunuz dizide Miran'a aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri oynayan İlay Erkök izleyenlerin antipatisini kazandı. Ama bir yanda da güzelliği ile adından söz ettiriyor. İlay Erkök henüz 26 yaşında ve görünen o ki ilerleyen zamanlarda kendisini sık sık göreceğiz.İlay Erkök doğal güzelliğine oldukça güveniyor ve makyajsız paylaşımlarına sıklıkla yer veriyor. İşte Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

13.03.2020 06:48 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





