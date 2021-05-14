'Korona var öpme' klibi çeken Aydın Aydın’dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı virüsten kaçamadı

'Korona var öpme' klibi çeken Aydın Aydın'dan kötü haber! Koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çeken Hakkarili türkücü Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Selam, Allah'ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım" demişti. Bayram nedeniyle gittiği memleketinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü türkücünün koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte detaylar…

14.05.2021 18:02 - Son Güncelleme: 14.05.2021 18:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





