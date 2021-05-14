'Korona var öpme' klibi çeken Aydın Aydın’dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı virüsten kaçamadı
'Korona var öpme' klibi çeken Aydın Aydın'dan kötü haber! Koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çeken Hakkarili türkücü Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Selam, Allah'ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım" demişti. Bayram nedeniyle gittiği memleketinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü türkücünün koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte detaylar…
14.05.2021 18:02
- Son Güncelleme: 14.05.2021 18:02
Aydın Aydın, çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet gibi toplum sorunları için çektiği kliplerle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, son olarak ise Hakkari'nin karlı dağlarında çıkıp, koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' adlı şarkısına klip çekmişti.
Ramazan Bayramı nedeniyle memleketine giden ünlü şarkıcı, burada rahatsızlanınca apar topar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan virüse dikkat çekmek adına 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çeken Aydın, şunları söylemişti: "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım.
Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah'ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım.