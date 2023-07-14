Vatan Şaşmaz'ın Sabah Şekerleri'ndeki partneri Melike Öcalan'ın son haline bakın! Artık 43 yaşında ama gençleri cebinden çıkarıyor
Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan artık 43 yaşında ve gençleri cebinden çıkarıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı olayla gündeme gelmişti. İşte başta Melike Öcalan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
14.07.2023 17:01 - Son Güncelleme: 14.07.2023 17:01
Bir döneme damga vuran sabah kuşağı programlarından "Sabah Şekeri"nin tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimlerindendi. Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti. Melike Özalan'ın son hali ilgi odağı oldu.