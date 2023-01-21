47 yaşındaki Kıvanç Kasabalı’nın gözünden sakındığı oğlu koca delikanlı oldu! Gören hayran kaldı! Sedef Avcı ile 18 yıl önce evlenmişti...
Meslektaşı Sedef Avcı ile 18 yıl önce nikah masasına oturan 47 yaşındaki Kıvanç Kasabalı'nın bu evlilikten Can adını verdiği bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kıvanç Kasabalı ile Sedef Avcı'nın oğulları son haliyle gündeme geldi. Can Kasabalı'nın son halini görenler "Koca delikanlı olmuş", "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulundu. İşte Kıvanç Kasabalı ile Sedef Avcı'nın sosyal medyada ilgi odağı olan oğulları Can...
21.01.2023 21:13 - Son Güncelleme: 21.01.2023 21:13
Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Kıvanç Kasabalı, 2005 yılında meslektaşı Sedef Avcı ile nikah masasına oturdu.
Ünlü çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir oğlu oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Kıvanç Kasabalı ile Sedef Avcı'nın oğulları son haliyle gündeme geldi.