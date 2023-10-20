SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Korkunç kaza! 53 yaşındaki Esra Akkaya’dan kötü haber! “Çocuk hala titriyor” Mahallenin Muhtarları’nın Şirini’ydi...

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya'dan kötü haber geldi. Akkaya ile oğlu Can Alex'in bulunduğu otomobil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını anlatan Akkaya, "Çocuk korkudan hala titriyor" dedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 09:05 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:18
Korkunç kaza! 53 yaşındaki Esra Akkaya’dan kötü haber! “Çocuk hala titriyor” Mahallenin Muhtarları’nın Şirini’ydi... 1

Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Esra Akkaya, 10 yaşındaki oğlu Can Alex'le büyük korku yaşadı.

Korkunç kaza! 53 yaşındaki Esra Akkaya’dan kötü haber! “Çocuk hala titriyor” Mahallenin Muhtarları’nın Şirini’ydi... 2

Ünlü oyuncu, Bodrum Konacık Mahallesi'nde korkunç bir kaza geçirdi. Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Korkunç kaza! 53 yaşındaki Esra Akkaya’dan kötü haber! “Çocuk hala titriyor” Mahallenin Muhtarları’nın Şirini’ydi... 3

Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 48 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.

SON DAKİKA