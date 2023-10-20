Korkunç kaza! 53 yaşındaki Esra Akkaya’dan kötü haber! “Çocuk hala titriyor” Mahallenin Muhtarları’nın Şirini’ydi...

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya'dan kötü haber geldi. Akkaya ile oğlu Can Alex'in bulunduğu otomobil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını anlatan Akkaya, "Çocuk korkudan hala titriyor" dedi. İşte detaylar...
Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Esra Akkaya, 10 yaşındaki oğlu Can Alex'le büyük korku yaşadı.
Ünlü oyuncu, Bodrum Konacık Mahallesi'nde korkunç bir kaza geçirdi. Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi.
Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 48 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.