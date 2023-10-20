Korkunç kaza! 53 yaşındaki Esra Akkaya’dan kötü haber! “Çocuk hala titriyor” Mahallenin Muhtarları’nın Şirini’ydi...

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya'dan kötü haber geldi. Akkaya ile oğlu Can Alex'in bulunduğu otomobil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını anlatan Akkaya, "Çocuk korkudan hala titriyor" dedi. İşte detaylar...