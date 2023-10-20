Eda Ece'den acı haber "Hoşçakal ilk çocuğum annen seni çok özleyecek" Hamile olduğunu açıklayan Eda ve eşi Buğrahan...

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift bu kez acı bir haberle gündeme geldi. Eda Ece, acı kaybını Instagram hesabından duyurdu.