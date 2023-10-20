Gamze Özçelik'ten yürekleri ısıtan paylaşım "Bu fotoğrafa kalbimi bıraktım" Gazze'deki siviller için kolları sıvayan Gamze...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. Gazze'deki siviller için kolları sıvayan Özçelik'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.