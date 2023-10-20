Gamze Özçelik'ten yürekleri ısıtan paylaşım "Bu fotoğrafa kalbimi bıraktım" Gazze'deki siviller için kolları sıvayan Gamze...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle akıllara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir evladı olan ünlü isim, uzun bir süre önce ekranlara veda etmiş ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştı. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özçelik, yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. Gazze'deki siviller için kolları sıvayan Özçelik'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Özçelik, özellikle Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile yaşadığı aşkla adından bolca söz ettirdi.
İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin Murathan Pektaş adından bir erkek evlatları oldu. Ancak ikilinin mutluluğu yalnızca üç yıl sürdü.
Uğur Pektaş'la evliliği 2011'de biten Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara da veda etti ve "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başladı.