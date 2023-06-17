Köprüler atıldı evler ayrıldı! Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin ve 6 yıllık eşi boşanıyor! Ünlü çiftin boşanma nedeni...
Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve daha sonra bir çok programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin son olarak Gelinim Mutfakta programında boy gösteriyor. Henüz 19 yaşında anne olan Ergin bir röportajında ''Ben yuvada büyümüş, yalnız başına genç bir kızdım. Bir eve, bir yuvaya ihtiyacım vardı. Kızımın babası Yavuz ve kayınvalidem, boşluklarımı dolduracak insanlardı..." demişti. Daha sonra kızının babasıyla boşanan ünlü sunucu 2018 yılında Murat Akyer ile evlenmişti. Ancak sosyal medyada yer alan iddialara göre ünlü çift yollarını ayırıyor. İşte detaylar...
17.06.2023 09:51 - Son Güncelleme: 17.06.2023 09:51
İlk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı olan Nursel Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlendi.
İkinci kez evlenmesi nedeniyle, Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.