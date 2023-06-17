5 ay önce doğum yapmıştı! Nihat Doğan’ın eşinden deniz kenarında iddialı pozlar! Arzu Doğan’ın son haline bakın! İlk yorum eşinden...
Şarkıcı Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız evlenmiş ve geçen Şubat ayında oğlu Badıkan'ı kucağına almıştı. 5 ay önce doğum yapan Arzu Doğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Deniz kenarından paylaşımda bulunan Arzu Doğan'ın son hali ağızları açık bırakırken iddialı tarzı dikkat çekti. Doğan'a ilk yorum ise eşi Nihat Doğan'dan geldi. İşte Nihat Doğan'ın biricik eşi Arzu Doğan'ın o pozları...
17.06.2023 01:41 - Son Güncelleme: 17.06.2023 01:41
Şarkıcı Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Doğan ile sessiz sedasız evlenmiş nikahtan kısa bir süre sonra çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.
Çift, 13 Ocak'ta ise oğullarına kavuştu. Nihat Doğan, güzel haberi sosyal medya hesabında şöyle duyurdu: "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı.