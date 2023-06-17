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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem "Kız arkadaşı kıskanç" dedi Tatlıses'ten yanıt gecikmedi "Onu kıskanması..."

İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem "Kız arkadaşı kıskanç" dedi Tatlıses'ten yanıt gecikmedi "Onu kıskanması..."

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı geçtiğimiz günlerde "Zengin erkekler şişman ve kötü kokuyor" sözleriyle herkesi şoke etmişti. Bu sözleri sonrası özür dileyen Kınalı sonrasında eski patronu İbrahim Tatlıses'e sitem etti.

17.06.2023 10:14 - Son Güncelleme: 17.06.2023 10:52
İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem Kız arkadaşı kıskanç dedi Tatlıses’ten yanıt gecikmedi Onu kıskanması...

İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem Kız arkadaşı kıskanç dedi Tatlıses’ten yanıt gecikmedi Onu kıskanması...

Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuşmuştu:

İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem Kız arkadaşı kıskanç dedi Tatlıses’ten yanıt gecikmedi Onu kıskanması...

"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"

İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem Kız arkadaşı kıskanç dedi Tatlıses’ten yanıt gecikmedi Onu kıskanması...

Sonrasında da "Beni hep fakir erkekler buluyor. Zengin adamlar da kilolu, çirkin, yaşlı ve kokuyorlar." sözleriyle gündeme gelen Kınalı "Zengin erkeklerden özür diliyorum. Siz değil puronuz kokuyor. Bu da midemi bulandırıyor. Hiçbir zaman para avcısı olmadım." diyerek özür dilemişti.

İbrahim Tatlıses’in eski gözdesi oryantal Didem Kız arkadaşı kıskanç dedi Tatlıses’ten yanıt gecikmedi Onu kıskanması...

KISKANÇLIK KRİZİ Mİ?

Didem Kınalı şarkıcı olduktan sonra eski patronunu aradığını söyledi ve şu sözlerle sitem etti:

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