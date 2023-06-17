İbrahim Tatlıses'in eski gözdesi oryantal Didem "Kız arkadaşı kıskanç" dedi Tatlıses'ten yanıt gecikmedi "Onu kıskanması..."
İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı geçtiğimiz günlerde "Zengin erkekler şişman ve kötü kokuyor" sözleriyle herkesi şoke etmişti. Bu sözleri sonrası özür dileyen Kınalı sonrasında eski patronu İbrahim Tatlıses'e sitem etti.
17.06.2023 10:14 - Son Güncelleme: 17.06.2023 10:52