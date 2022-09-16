Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop ’durum bu’ deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

"İNANAMIYORUM, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken...