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Haberler Magazin Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop 'durum bu' deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop 'durum bu' deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekleyen ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Tuğba Altıntop, geçen günlerde korkunç bir olayla gündem olmuştu. Arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atılmıştı. Hayranlarını korkutan Altıntop'tan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, son halini "Durum bu" notuyla takipçileriyle paylaştı. İşte Tuğba Altıntop'un son hali...

16.09.2022 18:30 - Son Güncelleme: 16.09.2022 18:43
Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop ’durum bu’ deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

1996 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) birinci seçilen Tuğba Altıntop, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekledi.

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Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop ’durum bu’ deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

Türkiye Güzeli seçildiği yıl şarkıcı Rafet El Roman ile evlenen ve olaylı bir şekilde boşanan Altıntop, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

ŞARKICI TUĞBA ALTINTOP KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI | VİDEO

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop ’durum bu’ deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

Altıntop, geçen günlerde ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı.

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop ’durum bu’ deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

"İNANAMIYORUM, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"
Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken...

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop ’durum bu’ deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...

Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun"

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