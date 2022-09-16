Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop 'durum bu' deyip son halini yayınladı! Rafet El Roman’ın eski eşi hayranlarını korkutmuştu...
Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı da ekleyen ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Tuğba Altıntop, geçen günlerde korkunç bir olayla gündem olmuştu. Arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atılmıştı. Hayranlarını korkutan Altıntop'tan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, son halini "Durum bu" notuyla takipçileriyle paylaştı. İşte Tuğba Altıntop'un son hali...
16.09.2022 18:30 - Son Güncelleme: 16.09.2022 18:43
1996 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda (Miss Turkey) birinci seçilen Tuğba Altıntop, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekledi.
Türkiye Güzeli seçildiği yıl şarkıcı Rafet El Roman ile evlenen ve olaylı bir şekilde boşanan Altıntop, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Altıntop, geçen günlerde ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı.