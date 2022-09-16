SON DAKİKA: Merve Özbey ikinci kez doğum yaptı oğluna bakın hangi ismi verdi! Üç gün önce sosyal medyada içini dökmüştü
Son dakika haberi... Merve Özbey ikinci kez doğum yaptı! Üç gün önce sosyal medyada içini dökmüştü ünlü şarkıcı. "Şu anda tek dileğim sağlıkla oğlumu kucağıma alıp iki evladım da evimde, işimi de ailemi de sarıp sarmalayabilmek…" diyen Merve Özbey'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına alan Merve Özbey bu kez erkek bebek dünyaya getirdi. Merve Özbey'in oğlunun adı bakın ne oldu...
16.09.2022 17:30 - Son Güncelleme: 16.09.2022 17:36
SON DAKİKA: Merve Özbey ikinci kez doğum yaptı oğluna bakın hangi ismi verdi! Üç gün önce sosyal medyada içini dökmüştü...
İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Yoğun bir tempoda çalışan ve boş vakitlerinin tamamını ailesiyle geçiren şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini ise 12 Mart tarihinde duyurmuştu.
İkinci bebeğini özel bir hastanede dünyaya getiren Merve Özbey'in ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir kızı olan Merve Özbey, oğluna Emir adını verdi. Emir bebek, 48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya geldi.