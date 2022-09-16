SON DAKİKA: Merve Özbey ikinci kez doğum yaptı oğluna bakın hangi ismi verdi! Üç gün önce sosyal medyada içini dökmüştü...

İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz sene kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Yoğun bir tempoda çalışan ve boş vakitlerinin tamamını ailesiyle geçiren şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini ise 12 Mart tarihinde duyurmuştu.