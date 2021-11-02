Konuşanlar’ın yönetmenliğini yapıyordu! Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San’dan ayrıldı! Nedenini de itiraf etti meğer...

Konuşanlar programıyla tanıdığımız Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır birlikte olduğu yönetmen Sultan San ile ilişkisini sonlandırdı. Konuya iilişkin açıklama yapan Kaya, ayrılık kararını neden aldıklarını da söyledi. 31 yıl yaşındaki komedyen kendisinden 6 yaş büyük sevgilisi kararı ortaklaşa verdiklerini dile getirdi. Konuşanlar'ın yönetmenliğini yaptığı bilinen Sultan San ile çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.