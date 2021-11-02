Konuşanlar'ın yönetmenliğini yapıyordu! Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı! Nedenini de itiraf etti meğer...
Konuşanlar'ın yönetmenliğini yapıyordu. Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'dan ayrıldı. Nedenini de itiraf etti. YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü komedyen 2 buçuk yıl birlikte olduğu yönetmen Sultan San ile ayrıldığını açıkladı. Kaya, ayrıldıklarına dair yaptığı açıklamada ilişkinin neden bittiğini de söyledi. İşte Kaya'nın samimi açıklamaları...
Konuşanlar programıyla tanıdığımız Hasan Can Kaya, 2,5 yıldır birlikte olduğu yönetmen Sultan San ile ilişkisini sonlandırdı. Konuya iilişkin açıklama yapan Kaya, ayrılık kararını neden aldıklarını da söyledi. 31 yıl yaşındaki komedyen kendisinden 6 yaş büyük sevgilisi kararı ortaklaşa verdiklerini dile getirdi. Konuşanlar'ın yönetmenliğini yaptığı bilinen Sultan San ile çalışmaya da devam edeceklerini belirtti.
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra Acun Ilıcalı ile anlaştıktan sonra Exxen'e geçen Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi .
"İŞ İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"
2,5 yıldır kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile aşk yaşayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edilmişti.
Ayrılık haberlerini doğrulayan Hasan Can Kaya, yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.
KONUŞANLAR'IN YÖNETMENLİĞİNİ YAPIYOR
1983 yılında dünyaya gelen Sultan San, Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı.