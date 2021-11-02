Yalancı'nın Deniz'i Burçin Terzioğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Abisini de setlerden tanıyoruz bir de ablası var
41 yaşındaki oyuncu Burçin Terzioğlu, Yalancı ile ekranlara bir döndü pir döndü... Salih Bademci ile başrolünü paylaştığı ve 'Liar' dizisinden uyarlama olan Yalancı'da, Deniz karakterine hayat veren Burçin Terzioğlu dizide döktürüyor desek yeridir. Yeteneğini bir kez daha kanıtlayan Burçin Terzioğlu hakkında her detay araştırılıyor. Burçin Terzioğlu'nun özel hayatı hakkında araştırma yapanlar abisi ve ablasını görünce şaştı kaldı. Görüntü yönetmeni abisi ve ablasıyla olan benzerliği herkesi şoke etti. İşte başta Burçin Terzioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
Show TV ekranlarının yeni dizisi Yalancı ile birlikte televizyon ekranlarına geri dönen Burçin Terzioğlu sosyal medyanın gündeminde. Canlandırdığı Deniz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burçin Terzioğlu'nun hayatı merak ediliyor.
Burçin Terzioğlu 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugün 41 yaşında olan Burçin Terzioğlu sinema ve dizi oyuncusudur.
BURÇİN TERZİOĞLU NEREDEN MEZUN?
1980'li yıllardan itibaren oyunculuk yapan Burçin Terzioğlu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi alan henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle attı. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynadı.
Burçin Terzioğlu hakkında araştırma yapanlar abisi ve ablasını görünce şaştı kaldı. İşte başta Burçin Terzioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.