Fenomen programda şok ayrılık! Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural hasta mı, hastalığı ne? Kötü haber duyuruldu

Gündüz kuşağının ilgi ile takip edilen programı Neler Oluyor Hayatta'da şok ayrılık yaşandı. Fenomen programın sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'dan kötü haber geldi. Hastalandığı öğrenilen Ural'ın bir süre programda yer alamayacağı ortaya çıktı. Ünlü sunucu İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, ''Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bikaç gün sizlerden ayrı kalacağım'' dedi. Peki; Hakan Ural'ın hastalığı ne?