Fenomen programda şok ayrılık! Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural hasta mı, hastalığı ne? Kötü haber duyuruldu
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural'ın yokluğu izleyicilerin dikkatini hemen çekti. Ural'ın programa ara verdiği bir süre olmayacağı öğrenildi. Ünlü ismin programdan ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken açıklama Hakan Ural'ın kendisinden geldi. Ural sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayranlarına kötü haberi duyurdu. Peki; Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural hasta mı, hastalığı ne?
Gündüz kuşağının ilgi ile takip edilen programı Neler Oluyor Hayatta'da şok ayrılık yaşandı. Fenomen programın sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'dan kötü haber geldi. Hastalandığı öğrenilen Ural'ın bir süre programda yer alamayacağı ortaya çıktı. Ünlü sunucu İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, ''Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bikaç gün sizlerden ayrı kalacağım'' dedi. Peki; Hakan Ural'ın hastalığı ne?
Ural, birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:
''Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"
HAKAN URAL KİMDİR?
Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hakan Ural 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya geldi. 52 yaşında olan Ural 1.76 cm boy oranına sahiptir. 2 defa dünya evine giren Hakan Ural ilk evliliğini ise ünlü sanatçı Sibel Can ile yapmıştır.
Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural'ın babası annesi ile hiç evlenmedi. Ayrıyeten çocuk sahibi olduğunu dahi onaylamadı.