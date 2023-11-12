Konserde korku dolu anlar! Derya Bedavacı'nın sahne aldığı mekanda silahlı saldırı! Şarkıcı hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence merkezinde konser veren ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından Bedavacı'nın sahneye çıktığı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Korku dolu anların yaşandığı olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayın ardından kaçan saldırganlardan bazıları gözaltına alındı. İşte detaylar...