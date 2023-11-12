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27 yıllık evliliği biten Arzum Onan'ın duygusal anları: Daha ne yapabilir ki? Mehmet Aslantuğ’un eski eşi “Kötü konuşuyorum” dedi ancak...

1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini yaklaşık altı ay önce boşanmıştı. Geçen günlerde 50'nci yaşını kutlayan Onan, önceki gün doktor çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. Onan'ın oğlu Can Aslantuğ hakkında söyledikleri de dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 10:36 Güncelleme 12 Kasım 2023, 10:48
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın duygusal anları: Daha ne yapabilir ki? Mehmet Aslantuğ’un eski eşi “Kötü konuşuyorum” dedi ancak... 1

1993 Miss Turkey'de birinci olan Arzum Onan, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçildi.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın duygusal anları: Daha ne yapabilir ki? Mehmet Aslantuğ’un eski eşi “Kötü konuşuyorum” dedi ancak... 2

Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Onan, geçen aylarda boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer edindi.

27 yıllık evliliği biten Arzum Onan’ın duygusal anları: Daha ne yapabilir ki? Mehmet Aslantuğ’un eski eşi “Kötü konuşuyorum” dedi ancak... 3

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini yaklaşık altı ay önce bitiren ünlü isim, geçen günlerde de doğum günü ile gündeme geldi.

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