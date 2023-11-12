27 yıllık evliliği biten Arzum Onan'ın duygusal anları: Daha ne yapabilir ki? Mehmet Aslantuğ’un eski eşi “Kötü konuşuyorum” dedi ancak...

Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Onan, geçen aylarda boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer edindi.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini yaklaşık altı ay önce bitiren ünlü isim, geçen günlerde de doğum günü ile gündeme geldi.