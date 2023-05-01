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Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ''Photoshop mu...'' 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

Ebru Gündeş'in yeni hali hem magazini hem sosyal medyayı çalkaladı. Ünlü şarkıcı değişimiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından konser görüntülerini paylaşan Gündeş altına ''Dünden kalanlar'' notunu düştü. İncecik görüntüsü ise çok konuşuldu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...

01.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:49
Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ’’Photoshop mu...’’ 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu kez fiziki değişimiyle magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Sadece konserleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlüler arasında yer alan Gündeş, 1 haftada böyle değişti. Bayram sahnesindeki tarzıyla çok konuşulan 1 çocuk annesi son haliyle sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının incecik halini görenler peş peşe yorumlar yağdırdı. 48 yaşındaki ünlü ismin photoshop kullandığı iddia edildi. '' Photoshop mu var?'' şeklinde sorular yöneltildi. İşte detaylar...

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Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ’’Photoshop mu...’’ 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

''PHOTOSHOP MU BU?''

Magazin gündeminde sık sık yer alan ünlülerden olan Ebru Gündeş bu kez konserdeki haliyle gündeme oturdu.

Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ’’Photoshop mu...’’ 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

Ünlü şarkıcı son yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ’’Photoshop mu...’’ 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

"DÜNDEN KALANLAR"

Ebru Gündeş, konsere ait fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Dünden kalanlar" notunu ekledi.

Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ’’Photoshop mu...’’ 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

Ünlü şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin oldukça fazla ilgi gösterdiği fotoğrafın altına, 'Hep çok güzelsin', 'yılların bile eskitemediği güzellik', 'gülüşündeki o güzellik hiç değişmemiş' gibi yorumlar geldi.

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