Konser kıyafetiyle çok konuşulmuştu ’’Photoshop mu...’’ 1 haftada böyle değişti Ebru Gündeş çatır çutur kilo verdi incecik haline bakın!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu kez fiziki değişimiyle magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Sadece konserleriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlüler arasında yer alan Gündeş, 1 haftada böyle değişti. Bayram sahnesindeki tarzıyla çok konuşulan 1 çocuk annesi son haliyle sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının incecik halini görenler peş peşe yorumlar yağdırdı. 48 yaşındaki ünlü ismin photoshop kullandığı iddia edildi. '' Photoshop mu var?'' şeklinde sorular yöneltildi. İşte detaylar...