Hande Erçel'e çiçek yağdı ''Merhaba o zaman'' Aman Hakan Sabancı görmesin! Sosyal medya sallandı! Aşk yaramadı denmişti: ''Yaşlanıyor''
Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel'den yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu işadamı Hakan Sabancı ile ilişkisini gizli tutmayı tercih ederken, çift birlikte sık sık görüntülenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Levent'te görüntülenen Erçel, yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek "Her şey güzel ve yolunda gidiyor" dedi. Genç oyuncu son olarak İnstagram hesabından kendisine gelen iki çiçeği paylaştı. Paylaşıma yoğun ilgi gösterildi. İşte detaylar...
30.04.2023 22:17 - Son Güncelleme: 30.04.2023 22:26
Hande Erçel'e çiçek yağdı ''Merhaba o zaman'' notlu paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Aman Hakan Sabancı görmesin'' yorumları geldi. Aşk yaramadı denmişti: ''Yaşlanıyor'' yorumlarının üzerine bir de bu! İşte detaylar...
Son dönemlerde Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle gündemde olan Erçel, ''Leyla'ya merhaba o zaman'' notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.