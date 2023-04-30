Hande Erçel’e çiçek yağdı ’’Merhaba o zaman’’ Aman Hakan Sabancı görmesin! Sosyal medya sallandı! Aşk yaramadı denmişti: ’’Yaşlanıyor’’

Hande Erçel'e çiçek yağdı ''Merhaba o zaman'' notlu paylaşımı sosyal medyayı salladı. ''Aman Hakan Sabancı görmesin'' yorumları geldi. Aşk yaramadı denmişti: ''Yaşlanıyor'' yorumlarının üzerine bir de bu! İşte detaylar...