Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti "27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar..." 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!
Tuğçe Kandemir konserlerinde giydiği kıyafetlerle oldukça eleştiriliyor. Son zamanlarda aldığı kiloların eridiğini görenler Tuğçe Kandemir nasıl kilo verdiği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar.
18.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:18
Bu Benim Öyküm şarkısı ile çıkış yapan Tuğçe Kandemir konserlerinde verdiği görüntülerle oldukça konuşuluyor. Konser videolarını paylaşan ünlü oyuncunun giderek zayıfladığını görenler şoke oldu. Kıyafetleri sebebiyle eleştirilen Kandemir'in 63 kiloya düşme sırrı merak ediliyor. İşte detaylar...