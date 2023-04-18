RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti "27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar..." 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti "27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar..." 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

Tuğçe Kandemir konserlerinde giydiği kıyafetlerle oldukça eleştiriliyor. Son zamanlarda aldığı kiloların eridiğini görenler Tuğçe Kandemir nasıl kilo verdiği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar.

takvim.com.tr
18.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:18
Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti 27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar... 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

Bu Benim Öyküm şarkısı ile çıkış yapan Tuğçe Kandemir konserlerinde verdiği görüntülerle oldukça konuşuluyor. Konser videolarını paylaşan ünlü oyuncunun giderek zayıfladığını görenler şoke oldu. Kıyafetleri sebebiyle eleştirilen Kandemir'in 63 kiloya düşme sırrı merak ediliyor. İşte detaylar...

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Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti 27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar... 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir konser kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti 27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar... 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

Kandemir'in sosyal medyadaki takipçileri sık sık 'Bunlar nasıl kıyafetler' ve 'Hiç kilosuna göre giyinmiyor' gibi yorumlarda bulunuyor.

Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti 27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar... 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

24 yaşında tanınmaya başlayan tuğçe Kandemir 2023 itibariyle 27 yaşında.

Konser kıyafetiyle çok eleştirilmişti 27 yaşındaki kızı teyze gibi giydiriyorlar... 63 kiloya düşen Tuğçe Kandemir cayır cayır kilo verdi!

Aradaki yıllar boyunca oldukça kilo alması sosyal medya gündeminde yer aldı.

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