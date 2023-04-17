Bebek göründü! Hacı Sabancı 4 aylık hamile eşi Nazlı Sabancı'nın elini bırakmıyor! Bebeklerinin cinsiyeti belli olan Sabancı çifti...
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu Sabancı - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı. Hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Bir kız bebek bekleyen çift önceki gün Bebek'te görüntülendi. Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...
17.04.2023 11:01 - Son Güncelleme: 17.04.2023 11:01
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı.
Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, kısa süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
Nazlı Sabancı,bebeğinin kız ya da erkek olmasının değil, sağlıklı olmasının önemli olduğunu söylemişti.