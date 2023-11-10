Komşularına kabus olmuşlar! Dilan Polat ve Engin Polat'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı! Dilan küfür etti, Engin yumruk attı

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve eşi Engin Polat 'ın sosyal medyada, lüks ve gösterişli hayatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar aylarca Türkiye kamuoyunu meşgul etti.

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İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ile Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını söylediği belirtildi.