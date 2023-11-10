Komşularına kabus olmuşlar! Dilan Polat ve Engin Polat'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı! Dilan küfür etti, Engin yumruk attı

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlarıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önceki yeni skandalları ortaya çıktı. Komşusuna kabusu yaşatan Polat çiftinin görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntülerde Dilan'ın komşusuna küfürler edip tekme attığı görülürken, Engin ise komşunun evini bastığı görüldü.
Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, "suç örgütü kurma ve yönetme", "yasadışı bahis", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
33 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyada, lüks ve gösterişli hayatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar aylarca Türkiye kamuoyunu meşgul etti.
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Dilan Polat ile Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını söylediği belirtildi.