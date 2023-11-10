4 ay önce baba olan Selahattin Paşalı itiraf etti! Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile evlenmişti 'Başka odada yatıyorum' Meğer sebebi...

4 ay önce baba olan ünlü oyuncu Selehattin Paşalı'dan samimi açıklamalar geldi. A101, Ömer, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Kalp Atışı, Leke, Babil gibi yapımlarda rol alan Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. İşte detaylar...

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Oyuncu Selahattin Paşalı yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer ile Nisan 2022'de nikah masasına oturu. Bebek bekleyen çift Temmuz ayında ise kızları Leyla Pera'yı kucaklarına aldı.