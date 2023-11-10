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4 ay önce baba olan Selahattin Paşalı itiraf etti! Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile evlenmişti 'Başka odada yatıyorum' Meğer sebebi...

Son olarak Ömer dizisi ile izleyici karşısına geçen Selahattin Paşalı geçtiğimiz nisan ayında bir süredir birliktelik yaşadığı Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Temmuz ayında da kızları Leyla Pera dünyaya geldi. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Selahattin Paşalı bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. ''Başka odada uyuyorum'' diyen yakışıklı oyuncu herkesi şoke etti. Bakın sebebi neymiş...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 19:20 Güncelleme 10 Kasım 2023, 19:23
4 ay önce baba olan Selahattin Paşalı itiraf etti! Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile evlenmişti ’Başka odada yatıyorum’ Meğer sebebi... 1

4 ay önce baba olan ünlü oyuncu Selehattin Paşalı'dan samimi açıklamalar geldi. A101, Ömer, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Kalp Atışı, Leke, Babil gibi yapımlarda rol alan Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. İşte detaylar...

4 ay önce baba olan Selahattin Paşalı itiraf etti! Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile evlenmişti ’Başka odada yatıyorum’ Meğer sebebi... 2

Oyuncu Selahattin Paşalı yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer ile Nisan 2022'de nikah masasına oturu. Bebek bekleyen çift Temmuz ayında ise kızları Leyla Pera'yı kucaklarına aldı.

4 ay önce baba olan Selahattin Paşalı itiraf etti! Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile evlenmişti ’Başka odada yatıyorum’ Meğer sebebi... 3

Yer aldığı projede başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Paşalı, özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

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