"Arkadaşım" dedi aşka mı döndü? Magazin gündemini sallayan aşk bombası patladı! Birce Akalay ile Serdar Bilgili yeniden...

1 Serdar Bilgili ile Birce Akalay'ın adı geçen yıl da birlikte anılmış; güzel oyuncu, "Serdar Bilgili, benim çok yakın bir arkadaşım, bir dostum" diyerek, iddiaları yalanlamıştı. Peki arkadaşlık aşka mı dönüştü?

2 Serdar Bilgili ile Birce Akalay'ın aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Arkadaş grubuyla Mardin'e giden çiftin fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.