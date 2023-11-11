"Arkadaşım" dedi aşka mı döndü? Magazin gündemini sallayan aşk bombası patladı! Birce Akalay ile Serdar Bilgili yeniden...

Yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile adı sık sık 'aşk yaşıyorlar' şeklinde anılan Birce Akalay, geçtiğimiz aylarda da Serdar Bilgili ile Mardin tatilinde görüntülenmişti. O karelerin ortaya çıkmasıyla ikilinin aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Akalay ise Bilgili'nin arkadaşı olduğunu söylemişti. Ancak magazin kulisleri ikilinin arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü konuşuyor. İşte detaylar...
Serdar Bilgili ile Birce Akalay'ın adı geçen yıl da birlikte anılmış; güzel oyuncu, "Serdar Bilgili, benim çok yakın bir arkadaşım, bir dostum" diyerek, iddiaları yalanlamıştı. Peki arkadaşlık aşka mı dönüştü?
Serdar Bilgili ile Birce Akalay'ın aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Arkadaş grubuyla Mardin'e giden çiftin fotoğrafları da ortaya çıkmıştı.
Birce Akalay'ın yaptığı paylaşımdaki "Burada anahtarlar kapıları dışarıdan değil içeriden açmak içindir" ve "Kapılarımızı güven ve huzurla insanlara açabildiğinmiz insanlara bıraktık" cümlesi yeni aşkın habercisi olarak yorumlanmıştı.