Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan şaşırtan itiraf! “Evliliğim yürüsün diye...”

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Yırtar ile birlikte Bebek'te görünütlendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikili'nin samimi açıklamaları güldürdü.
"HER YERE MOTORLA GİDİYORUZ"
Eşinin motor tutkusunu dile getiren Sakallıoğlu, "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum" diyerek kahkahı bastı.
"EVLİLİĞİM YÜRÜSÜN DİYE..."
Sakallıoğlu, "Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum" diye espiri yaparken, eşi Burak Yırtar da, "Yasemin çok sever motoru, ama kask takmak istemiyor. Daralıyormuş kaskın içinde" diyerek eşinin kaska olan sıkıntısını anlattı.