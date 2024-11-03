Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'ndan şaşırtan itiraf! “Evliliğim yürüsün diye...”

"HER YERE MOTORLA GİDİYORUZ"

Eşinin motor tutkusunu dile getiren Sakallıoğlu, "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum" diyerek kahkahı bastı.