Çağla Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'dan 'aşk' onayı! Sevgili sözleşmesi hakkında Çağla ilk kez konuştu Emre'den manidar sözler: "Çocukların yanındayken..."

Uzun süreli yalnızlığını avukat Nail Gönenli ile sonlandıran Çağla Şıkel, sevgilisi ile görüntü verekten kaçınmıyor. Son olarak yine Nail Gönenli'nin yanındayken muhabirlerden gelen "Emre Altuğ ile sevgili sözleşmeniz var mı yoksa şehir efsanesi mi" sözlerine "Efsane ötesi" olarak yanıt veren Çağla Şıkel'in ardından aynı gün eski eşi de kameralara takıldı.