Çağla Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'dan 'aşk' onayı! Sevgili sözleşmesi hakkında Çağla ilk kez konuştu Emre'den manidar sözler: "Çocukların yanındayken..."
Çağla Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'dan 'aşk' onayı! Sevgili sözleşmesi hakkında Çağla ilk kez konuştu, Emre'den sitemkar sözler geldi. Çağla Şıkel ile 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde Nail Gönenli ile sık sık magazinde yer alıyor. Yedi yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin, 2015'te boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili Çağla Şıkel ilk kez konuştu. Aynı gün kedisine yöneltilen eski eş Emre Altuğ'dan gelen cümleler ise manidar olarak yorumlandı.
28.03.2023 12:36 - Son Güncelleme: 28.03.2023 12:36
"ÇOCUKLARIN YANINDAYKEN..."
Çağla Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'dan 'aşk' onayı! Sevgili sözleşmesi hakkında Çağla ilk kez konuştu, Emre'den manidar sözler geldi.
"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"
Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli ile aşkını anlattı! 8 yıl sonra kalbini ona açmıştı bir an olsun ayrılmayan çift çok mutlu.
Uzun süreli yalnızlığını avukat Nail Gönenli ile sonlandıran Çağla Şıkel, sevgilisi ile görüntü verekten kaçınmıyor. Son olarak yine Nail Gönenli'nin yanındayken muhabirlerden gelen "Emre Altuğ ile sevgili sözleşmeniz var mı yoksa şehir efsanesi mi" sözlerine "Efsane ötesi" olarak yanıt veren Çağla Şıkel'in ardından aynı gün eski eşi de kameralara takıldı.