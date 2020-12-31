Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini koruyan Akıncı ile tanışmaya hazır mısınız? İşte Akıncı oyuncularından gelen paylaşımlar...
2021'in ilk gününde Akıncı ile tanışmaya hazır mısınız? Heyecan dorukta! Sıra dışı konusu ve aksiyon sahneleriyle yeni yılda Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan yeni dizi Akıncı oyuncularından peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı. Akıncı ilk bölüm fragmanları sosyal medyada büyük ilgi görürken, dizinin yıldız isimleri paylaşımlarıyla heyecanın dozunu arttırdı. Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlıyor. Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini koruyan Akıncı ile tanışmaya hazır mısınız? İşte Akıncı dizisi oyuncularından gelen paylaşımlar...
Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini koruyan Akıncı ile tanışmaya hazır mısınız? Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) Akıncı dizisinde buluştu. İşte Akıncı oyuncularından gelen paylaşımlar...
KİMDİR BU AKINCI?
Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.