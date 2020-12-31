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Kerem Bürsin'i kız kardeşi Melis Bursin'le yan yana görenler kardeş olduklarına inanamadı! İki kardeş ancak bu kadar benzemez

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar kardeşi Melis ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin uzaktan yakından hiç benzerlikleri yok. İşte başta Kerem Bursin olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

31.12.2020 16:11 - Son Güncelleme: 31.12.2020 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





