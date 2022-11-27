Vav TV İzle
Haberler Magazin Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu 'Görgüsüzlük' Merdiven ine ine...

Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu 'Görgüsüzlük' Merdiven ine ine...

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat son hareketiyle takipçilerinden tepkiler aldı. Geçtiğimiz günlerde kocasının ayaklarını öptüğü anları takipçileriyle paylaşan Polat bu kez de eşinin kendisine hazırladığı doğum günü süprizini anbean kaydetti ve hesabından yayınladı. O paylaşıma peş peşe 'Görgüsüzlük' yorumları geldi. İşte detaylar...

27.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 27.11.2022 16:08
Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu ’Görgüsüzlük’ Merdiven ine ine...

Sosyal medyada çektiği videolar ve yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu kez takipçilerinin eleştiri yağmuruna takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu ’Görgüsüzlük’ Merdiven ine ine...

Eşi Engin Polat'ın kendisine yaptığı jestleri İnstagram hesabından paylaşır paylaşmaz gündem olan Dilan Polat bu defa fena duvara tosladı. Son paylaşımıyla 'yeter artık' yorumları alan Polat ağır eleştiri aldı.

Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu ’Görgüsüzlük’ Merdiven ine ine...

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde kocasının ayaklarını öptüğü anları paylaşmasıyla gündem olmuştu.

Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu ’Görgüsüzlük’ Merdiven ine ine...

Bu kez de eşinin evlilik yıl dönümü vesilesiyle gül yapraklarıyla kapladığı üç katı paylaşan Polat, sosyal medyada yeni bir tartışmayı da başlattı.

Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu ’Görgüsüzlük’ Merdiven ine ine...

Polat'ı takipçileri görgüsüzlükle yargılarken, bir kısmı da bu jestin romantik olduğu yönünde görüş bildirdi.

SON DAKİKA