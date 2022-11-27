Kocasının ayaklarını öptüğü video viral olmuştu! Dilan Polat son paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu 'Görgüsüzlük' Merdiven ine ine...
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat son hareketiyle takipçilerinden tepkiler aldı. Geçtiğimiz günlerde kocasının ayaklarını öptüğü anları takipçileriyle paylaşan Polat bu kez de eşinin kendisine hazırladığı doğum günü süprizini anbean kaydetti ve hesabından yayınladı. O paylaşıma peş peşe 'Görgüsüzlük' yorumları geldi. İşte detaylar...
27.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 27.11.2022 16:08
Sosyal medyada çektiği videolar ve yaptığı fotoğraf paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu kez takipçilerinin eleştiri yağmuruna takıldı.
Eşi Engin Polat'ın kendisine yaptığı jestleri İnstagram hesabından paylaşır paylaşmaz gündem olan Dilan Polat bu defa fena duvara tosladı. Son paylaşımıyla 'yeter artık' yorumları alan Polat ağır eleştiri aldı.