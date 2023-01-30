’Gözü karayım’ Ferit’in ex aşkı Pelin’e gelen yorumlar çileden çıkarttı! Seyran’cılar... Yalı Çapkını’nın Pelo’su Buçe Buse Kahraman itiraf etti!

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman daha önce bir çok yapımda rol aldı. Ancak en büyük çıkışı şüphesiz Yalı Çapkını oldu. Son zamanların en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in ex aşkını canlandıran Buçe Buse Kahraman karakterle ilgili kendisine gelen eleştirilere ''Kötü yorumlar var. Yapmayın, bizler de duyguları olan insanlarız.'' şeklinde yanıt verdi. Seyran karakterinin hayranları Pelin'in diziden çıkmasını istiyor. İşte detaylar...