Solmaz Çiros kalçasını salladı elbisesini yukarı sıyırdı kendinden geçti! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenler: "Ne bu şimdi dans mı?"
Solmaz Çiros kalçasını salladı kendinden geçti! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenlerin ağzı açık kaldı, "Artık beceremiyorsun, olmuyor" , "Dans mı bu şimdi" yorumları havada uçuştu. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programında adını duyuran Solmaz Çiros yine kalça dansıyla dikkat çekti. Elbisesini yukarı kıvırarak kalçasını ön plana çıkardığı dansıyla dikkat çeken Solmaz Çiros yine hayranlarını mutlu edemedi. Aldığı kilolarla ve değişimiyle gündeme gelen eski gelin dayına "Sen artık oynayamıyorsun" yorumları geldi.
Solmaz Çiros kalçasını salladı elbisesini yukarı sıyırdı kendinden geçti! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenler, "Ne bu şimdi dans mı?" , "Artık oynayamıyorsun" yorumları yaptı. Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros değişimi ve paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Yarışmadan sonra bir güzellik merkezi açan, bir dönem dizide oynayan ve Seda Sayan'ın da klibinde yer alan Solmaz Çiros sahneye de çıkıyor.
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı.
Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı. Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.