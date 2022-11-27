Solmaz Çiros kalçasını salladı elbisesini yukarı sıyırdı kendinden geçti! Seda Sayan'ın fenomen gelinini görenler, "Ne bu şimdi dans mı?" , "Artık oynayamıyorsun" yorumları yaptı. Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros değişimi ve paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Yarışmadan sonra bir güzellik merkezi açan, bir dönem dizide oynayan ve Seda Sayan'ın da klibinde yer alan Solmaz Çiros sahneye de çıkıyor.