Kocan Kadar Konuş’un yıldızı Murat Yıldırım’ın gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi İman Elbani’ye benzetildi! “Ne kadar güzel bir bebek”

Ezgi Mola ile başrolünü üstlendiği Kocan Kadar Konuş filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın güzeller güzeli kızını görenler hayran kaldı. Annesi İman Elbani'ye benzetilen minik Miray için "Ne kadar güzel bir bebek", "Bu nasıl bir bal", "Çok tatlısın maşallah" yorumları yapıldı.
Murat Yıldırım, Ezgi Mola ile başrolünü üstlendiği Kocan Kadar Konuş filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İman Elbani ile 2016 yılında evlenen oyuncunun özellikle minik kızı Miray merak konusu oldu.
Yıldırım'ın dünya tatlısı kızını görenler hayran kalırken Miray kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.