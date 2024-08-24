Kocan Kadar Konuş’un yıldızı Murat Yıldırım’ın gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi İman Elbani’ye benzetildi! “Ne kadar güzel bir bebek”

Ezgi Mola ile başrolünü üstlendiği Kocan Kadar Konuş filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın güzeller güzeli kızını görenler hayran kaldı. Annesi İman Elbani'ye benzetilen minik Miray için "Ne kadar güzel bir bebek", "Bu nasıl bir bal", "Çok tatlısın maşallah" yorumları yapıldı.