Kocan Kadar Konuş’un Sinan’ı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın partnerinin memleketi...
Kocan Kadar Konuş'un Sinan'ı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Şimdilerde Aziz dizisinde Aziz Payidar karakterini canlandıran Murat Yıldırım, kadrosunda Ezgi Mola, Nevra Serezli, Eda Ece, Ebru Cündübeyoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kocan Kadar Konuş'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 2015 yapımı sinema filminde Sinan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım'ın özellikle memleketi merak konusu olarak en çok "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Konya doğumlu olan Yıldırım'ın aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Murat Yıldırım'ın memleketi...
21.02.2022 21:10 - Son Güncelleme: 21.02.2022 21:10
Aziz dizisinde Aziz Payidar karakterini canlandıran Murat Yıldırım, Kocan Kadar Konuş'un televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.