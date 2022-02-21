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Haberler Magazin Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

Cedi Osman'a kavuşan Ebru Şahin'den ilk paylaşım! Önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman kavuştu. NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da aldı. Önceki akşam Emirgan'da görüntülenen ünlü çiftten Ebru Şahin ise sosyal medya hesabında sevgilisiyle paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Şahin'in romantik paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

21.02.2022 20:35 - Son Güncelleme: 21.02.2022 21:10
Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da yaşayan sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.

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Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

Mesafelere aldırış etmeden mutlu bir ilişki sürdüren çift, önceki akşam ise Emirgan'da objektiflere takıldı.

Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

Önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlayan çift, bugün ise Ebru Şahin'in paylaşımıyla gündeme geldi.

Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

Sevgilisiyle Instagram hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Şahin, adeta sosyal medyayı salladı.

Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı ve binlerce yorum ile beğeni aldı.

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