Cedi Osman’a kavuşan Ebru Şahin’den ilk paylaşım! Destan’ın Akkız’ına bakın biricik aşkıyla sosyal medyayı salladı
Cedi Osman'a kavuşan Ebru Şahin'den ilk paylaşım! Önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman kavuştu. NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da aldı. Önceki akşam Emirgan'da görüntülenen ünlü çiftten Ebru Şahin ise sosyal medya hesabında sevgilisiyle paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Şahin'in romantik paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
21.02.2022 20:35 - Son Güncelleme: 21.02.2022 21:10
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, All-Star sebebiyle lige verilen arada soluğu İstanbul'da yaşayan sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı.
Önümüzdeki yaz aylarında yaklaşık 250 kişinin katılacağı bir düğünle evlenmeyi planlayan çift, bugün ise Ebru Şahin'in paylaşımıyla gündeme geldi.