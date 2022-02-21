Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’uydu! Alina Boz imaj değiştirdi! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü gören dönüp bir daha baktı
Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'uydu! Son olarak Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Alina Boz'un ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Ancak kısa bir süre önce çiftin ayrılmadıkları hatta aynı eve taşındıkları öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Boz, yıllarca uzun olarak kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Son halini Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Alina Boz'un son hali...
21.02.2022 22:22 - Son Güncelleme: 21.02.2022 22:22
Başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle hafızlara kazınan Alina Boz, kariyerinin yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Alina Boz'un ilişkisinin bittiği iddia edilmişti.
Ancak kısa bir süre önce çiftin ayrılmadıkları hatta aynı eve taşındıkları öne sürülmüştü. İddialar hakkında suskunluğunu koruyan Alina Boz, şimdi ise yeni imajıyla çok konuşuldu.