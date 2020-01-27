Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu: Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie
Uzun yıllar Los Angeles Lakers forması giyen efsane NBA yıldızı Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de hayatını kaybetti. Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu...
27.01.2020 09:15
- Son Güncelleme: 27.01.2020 09:44
MEHMET OKUR
Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie
UMUT KURT
NBA de oynamaya başladığın günden beri seni izliyorum. Hayranlık ve öfkeyi aynı anda hissettim hep sana karşı. Basketbolu bıraktıktan sonra anladım senin nasıl bir adam olduğunu. Bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi. İnanamadığım bir gidiş bu. Üzen, yıkan, zamansız bir gidiş. Hoşçakal Kobe...
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