Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu: Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie

UMUT KURT

NBA de oynamaya başladığın günden beri seni izliyorum. Hayranlık ve öfkeyi aynı anda hissettim hep sana karşı. Basketbolu bıraktıktan sonra anladım senin nasıl bir adam olduğunu. Bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi. İnanamadığım bir gidiş bu. Üzen, yıkan, zamansız bir gidiş. Hoşçakal Kobe...