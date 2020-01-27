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Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu: Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie

Uzun yıllar Los Angeles Lakers forması giyen efsane NBA yıldızı Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Kazada 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de hayatını kaybetti. Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu...

27.01.2020 09:15 - Son Güncelleme: 27.01.2020 09:44
Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu!

MEHMET OKUR
Diğer tarafta görüşürüz büyük Homie

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Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu!

UMUT KURT
NBA de oynamaya başladığın günden beri seni izliyorum. Hayranlık ve öfkeyi aynı anda hissettim hep sana karşı. Basketbolu bıraktıktan sonra anladım senin nasıl bir adam olduğunu. Bu kadar üzüleceğim aklıma gelmezdi. İnanamadığım bir gidiş bu. Üzen, yıkan, zamansız bir gidiş. Hoşçakal Kobe...

Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu!

ALP KIRŞAN
Bir efsane daha yok oldu

Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu!

ITIR ESEN
Seni her zaman hatırlayacağız, her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu

Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu!

ANIL ÇELİK
R.I.P Mamba

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