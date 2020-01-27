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Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Sosyal medyada ürün tanıtımı yaparak servetlerine servet katan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Instagram'dan en çok para kazananlardan birisi de futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo. Peki sizce Cristiano Ronaldo 1 gönderi için ne kadar para alıyor dersiniz? İşte başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ünlülerin Instagram'dan kazandığı paralar.

27.01.2020 07:04 - Son Güncelleme: 27.01.2020 07:15
Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Sosyal medyayı para kazanma aracı olarak gören ünlüler firmalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün tanıtımları gerçekleştiriyor.

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Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Bunun karşılığında ise ünlülere para aktarımı gerçekleştiriliyor.

İşte 2019 yılında Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler…

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Kylie Jenner

Gönderi başına 1.2 milyon dolar

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Ariana Grande

Gönderi başına 996 bin dolar

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Cristiano Ronaldo

Gönderi başına 975 bin dolar

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