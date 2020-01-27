Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Sosyal medyada ürün tanıtımı yaparak servetlerine servet katan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor. Instagram'dan en çok para kazananlardan birisi de futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo. Peki sizce Cristiano Ronaldo 1 gönderi için ne kadar para alıyor dersiniz? İşte başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ünlülerin Instagram'dan kazandığı paralar.

27.01.2020 07:04 - Son Güncelleme: 27.01.2020 07:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





